В Курск поступила партия вакцины «Спутник V»

Завершили вакцинацию более 44 тысяч курян Фото: Из архива КП.

В регион доставлено 1 900 доз вакцины «Спутник V». 23 марта вакцина поступит в городские прививочные пункты, 24 марта – в районные. До конца марта предварительно ожидается поставка еще 15 300 доз вакцины от коронавируса.

По последним данным, от ковида привито первым компонентом 59 422 человека, полностью завершили вакцинацию 44 187 курян. Сведения о лицах, привитых против новой коронавирусной инфекции, внесены в Регистр вакцинированных от COVID-19.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства, номер подскажут на горячей линии «122» (время работы – с 08:00 до 20:00 ежедневно без перерывов и выходных), а также на организованной в областном кожвендиспансере линии по телефону 70-60-00 (работает с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу)