В Курске на Дериглазова достроят поликлинику

Строительство планируют возобновить к осени 2021 года Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске под председательством губернатора Романа Старовойта обсудили продолжение работ по возведению поликлиники на проспекте Дериглазова. Поликлиника сможет принимать детей и взрослых – 600 человек в смену.

Это позволит разгрузить первую городскую поликлинику и пятую детскую, в которые сейчас обращаются жители поселка Северный. Сейчас нагрузка на эти медучреждения превышена на треть и 45% соответственно. А радиус обслуживания составляет более 12 километров, при нормативе в два раза меньше.

Поликлинику на проспекте Дериглазова начали строить в 2017 году. Здание уже возведено, выполнен фасад и кровля, подведены все коммуникации, на 80% благоустроена территория.

Для профилирования учреждения в детско-взрослую поликлинику необходим второй лифт для разведения потока пациентов, помещения для рентген-оборудования и службы скорой помощи. Строительство планируют возобновить к осени 2021 года. Пока оформляются документы.