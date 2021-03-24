У курских электричек временно поменяется расписание

Пассажиров просят с пониманием отнестись к проводимым ремонтно-путевым работам Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В марте-апреле в связи с проведением ремонтно-путевых работ временно изменится расписание курских пригородных поездов. Железнодорожники отремонтируют 13,8 километров железнодорожного полотна на однопутном перегоне Охочевка – Щигры. Рабочие заменят рельсошпальную решетку, уложат бесстыковой путь, приведут в соответствие с санитарными нормативами полосу отвода.

На время ремонта в график движения пригородных поездов № 6381, № 6382, № 6383 Курск – Касторная Курская – Курск, № 6359/6360 и № 6362/6361 Курск – Кшень – Ливны-1 – Кшень – Курск внесут изменения.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к проводимым ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных поездов. С актуальными изменениями можно ознакомиться на железнодорожных вокзалах и остановках, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».