Курская полиция проверяет информацию о мошенничестве под предлогом развития соцсети

Мужчина пожаловался в полицию, когда не увидел эффекта "продвижения" Фото: Из архива КП.

В полицию обратился курянин, который поверил мошеннику, обещавшему раскрутить его аккаунт. В интернете мужчина нашел объявление о гарантированном развитии страницы в популярной социальной сети. Якобы после проведенной работы аккаунт станет заметен рекламодателям и большему количеству подписчиков.

Так за короткое время вместо обычного использования страницы ради развлечения жителю Курска обещали скорые заработки. Стоимость услуги продвижения составила 15 тысяч рублей. Их курянин перевел на указанный счет и стал ожидать, когда вид и наполнение ресурса измениться. Но почти за неделю ничего так и не произошло. Тогда он попытался связаться с автором рекламы, но его ресурс оказался заблокирован.

В полиции сказали, что информация о предполагаемом мошеннике проверяется. Идет его розыск.