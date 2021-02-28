Спасатели предупреждают курян о гололеде и тумане

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории региона с девяти часов вечера 28 февраля до 21 часа 1 марта будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура: ночью 0-5º ниже нуля, днем от 1º мороза до 4º тепла.

Водителей просят в такую погоду не делать резких маневров. От поездок в тумане лучше совсем отказаться либо значительно снизить скорость. Такое природное явление ограничивает видимость вокруг автомобиля. О чрезвычайном происшествии можно сообщить по телефону Службы спасения-112.