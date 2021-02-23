ПОд Курском горел жилой дом

Огонь потушили через 15 минут, сказали в МЧС Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 22:24 22 февраля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома на улице Пушкина в городе Дмитриев Курской области.

По прибытии в 22:27 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 22:32, ликвидировано в 22:39, рассказали в МЧС.

В результате пожара в жилом доме повреждена кровля по всей площади, закопчены стены, уничтожены личные вещи.

Пожар тушили 16 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.