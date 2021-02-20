Сбер выяснил, что нужно российским мужчинам для счастливой жизни

Накануне Дня защитника Отечества компании «Сбер Управление Активами» и ООО СК «Сбербанк страхование жизни» провели опрос мужского населения крупных городов России, посвящённый качеству жизни и факторам его повышения.

76% опрошенных заявили, что они полностью или в основном удовлетворены жизнью, а для её улучшения необходимо получать образование, лучше работать, участвовать в общественной жизни, создавать свой бизнес и учиться инвестировать.

Качество жизни в понимании российских мужчин имеет конкретное воплощение. Нормальная семья, по их мнению, должна иметь прежде всего:

— доступ к качественной медицине, включая платную, — 98%;

— собственный дом или квартиру — 97%;

— доступ к качественному образованию, включая платное, — 96%;

— качественное питание, включая питание вне дома, — 96%;

— возможности для занятия спортом или любимым делом — 95%;

— полноценный доступ к культурным ценностям (театры, книги, выставки и т. п.) — 94%;

— современную бытовую технику (телевизор, холодильник, стиральная машина и т. д.) — 93%;

— хорошую, интересную работу, дающую простор для творчества, — 91%.

Несмотря на довольно высокий уровень удовлетворённости жизнью, подавляющее большинство опрошенных мужчин видят пути для её улучшения. Чтобы жить лучше и обеспечивать своей семье желаемый набор благ, россияне, по их мнению, должны:

— получать хорошее образование в вузах России — 89%;

— больше и лучше работать, искать новую работу — 86%;

— участвовать в общественной жизни, улучшать жизнь в своём городе и стране в целом — 86%;

— создавать собственный бизнес — 78%;

— учиться инвестированию, зарабатывать на инвестировании собственных средств — 64%.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк: “ Наши опросы показывают, что модель финансового поведения россиян смещается в сторону более сберегательной. Интересно, что 64% опрошенных заявили об инвестировании и создании накоплений с помощью инвестиций как о необходимом условии повышения качества жизни. В развивающихся странах, сопоставимых с Россией по уровню ВВП, доля инвестиций в сбережениях составляет 40–60%. В России пока всего 15%, но этот показатель будет расти. Мы уже видим растущий интерес к нашим инвестиционным и накопительным продуктам: ПИФам, стратегиям доверительного управления, накопительному страхованию жизни и пенсионным программам.”

Любопытно и то, как представления мужчин о факторах повышения качества жизни меняются в зависимости от возраста респондентов. Так, чем моложе участники опроса, тем большее значение они придают инвестициям.

А важность образования, напротив, увеличивается у людей старшего возраста.