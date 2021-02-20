Под Курском ночью сгорел дом

Пожар тушили 18 человек и шесть единиц техники Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 02:50 20 Февраля в ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом кирпичном доме в селе Пузачи на улице Серафима Саровского Мантуровского района Курской области.

По прибытии в 03:03 приступили к тушению. Пожар локализован в 03:07, ликвидирован в 03:09, сообщили в МЧС.

В результате пожара в жилом кирпичном доме размером 10 х 10, огнем повреждена помещение кухни, кровля, потолочное перекрытие, вещи.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.