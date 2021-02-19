У курянина из дома украли 140 тысяч рублей

Вор должен будут возместить ущерб Фото: Из архива КП.

В полицию обратился курянин, который просил разобраться с пропажей 140 тысяч рублей. Деньги были спрятаны в укромном месте, но внезапно исчезли. Точную дату пропажи он назвать не смог.

Сотрудники уголовного розыска проверили разные версии произошедшего и по «горячим» следам установили подозреваемого. Оказалось, что он хорошо знаком потерпевшему и является его соседом. Ранее мужчина оказывал различную помощь соседу и приглашал его домой. Однажды тот заметил, где владелец дома хранит сбережения. Также он достоверно знал место, где семья оставляет ключи от квартиры, когда уходит.

В первый раз сосед, зная, что в доме никого нет, похитил 10 тысяч рублей. Спустя несколько дней понял, что деньги никто не разыскивал, и решился на еще одну кражу. Таким же образом дождался, когда семья уйдет, и украл 130 тысяч рублей.

На эти деньги он приобрел дорогую бытовую технику и электронику. На всякий случай оставил 10 тысяч рублей, которые спрятал у себя в пристройке.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Помимо уголовной ответственности подозреваемый будет обязан возместить украденную сумму, сказали в полиции.