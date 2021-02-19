С начала отопительного сезона в ЖКХ Курской области зарегистрировано 75 ЧП

Одна из последних аварий произошла на КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

И.о. председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Александр Мулевин рассказал о ходе прохождения отопительного сезона, стартовавшего 1 октября. По его словам он идет в штатном режиме, без серьезных происшествий. С начала сезона на системе ЖКХ Курской области зарегистрировано 75 инцидентов – почти в два раза меньше, чем зааналогичный период прошлого года.

- На днях был в Курске порыв тепловой магистрали, он привел к временному снижению давления в системе теплоснабжения. Был оперативно произведен перевод подачи теплоносителей. Это позволило избежать отключения теплоснабжения для большого количества населения, – отметил Александр Мулевин.