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С начала отопительного сезона в ЖКХ Курской области зарегистрировано 75 ЧП

Но это в два раза меньше, чем в за пердыдущий период
Ольга ДАНИЛОВА
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Одна из последних аварий произошла на КЗТЗ

Одна из последних аварий произошла на КЗТЗ

Фото: Светлана ВОЛКОВА

И.о. председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Александр Мулевин рассказал о ходе прохождения отопительного сезона, стартовавшего 1 октября. По его словам он идет в штатном режиме, без серьезных происшествий. С начала сезона на системе ЖКХ Курской области зарегистрировано 75 инцидентов – почти в два раза меньше, чем зааналогичный период прошлого года.

- На днях был в Курске порыв тепловой магистрали, он привел к временному снижению давления в системе теплоснабжения. Был оперативно произведен перевод подачи теплоносителей. Это позволило избежать отключения теплоснабжения для большого количества населения, – отметил Александр Мулевин.