Курянин убил женщину ударом ножа

Подозреваемый задержан Фото: предоставлено пресс-службой

СК завел уголовное дело против 58-летнего жителя Курска по статье "Убийство".

По версии следствия в ночь с 16 на 17 февраля между мужчиной и его 58-летней знакомой в квартире, расположенной в одной из многоэтажек по улице Менделеева Курска, произошел конфликт.

Пара выпивала при этом. Во время спорта мужчина набросился с ножом на женщину и ужарил ее в шею. Удар оказался смертельным.

Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сказали в СК.