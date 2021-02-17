В сети «Перекрёсток» теперь можно вернуть сумму покупки бонусами СберСпасибо

«СберСпасибо» сообщает о старте промоакции «Счастливая покупка» совместно с международной платёжной системой Visa и сетью магазинов «Перекрёсток», которая будет проходить в течение месяца с 17 февраля по 19 марта.

Для того чтобы стать участником акции, клиенту необходимо быть зарегистрированным в программе лояльности «СберСпасибо» и оплачивать картой Visa Сбербанка покупки на сумму больше 2500 рублей в сети магазинов «Перекрёсток» в период проведения акции. После совершения покупки участник получит возможность вернуть до 100% суммы чека на бонусный счёт.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

«Счастливые покупки — это уже давно не лайфхак для наших клиентов, а привычные реалии. Но на этот раз акция суперуникальная — в ней нет никаких специальных условий и правил, кроме того что сумма в чеке должна превышать 2500 рублей. Просто совершайте привычные покупки и получайте до 100% бонусами от потраченной суммы.»

Татьяна Степанова, директор по маркетингу торговой сети «Перекрёсток»: «Проведение Счастливой покупки совместно со Сбербанком стало ежегодной традицией. Становясь участником этой акции, клиенты Перекрёстка могут получить возврат до 100% от стоимости покупки бонусами СберСпасибо. Чем больше покупок вы совершаете в период акции, тем выше вероятность того, что именно ваш чек станет счастливым.»