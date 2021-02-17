В Курске "красную зону" БСМП три часа обогревали теплопушками

Без тепла могли остаться дома микрорайона КЗТЗ, а также шесть больниц Фото: Из архива КП.

Как уже сообщала КП, 16 февраля авария на ветхом участке тепломагистрали ТЭЦ-1 по улице Энгельса привела к временному снижению давления в системе теплоснабжения. Без тепла могли остаться дома микрорайона КЗТЗ, а также шесть больниц.

В качестве дополнительных мер в учреждения здравоохранения были направлены резервные источники питания – обогреватели и тепловые пушки.

Так, на помощь врачам и пациентам Курской БСМП пришла Аварийно-спасательная служба Комитета региональной безопасности Курской области. Как рассказал главный специалист отдела планирования и проведения аварийно-спасательных работ Сергей Соболев, к медицинскому учреждению подогнали передвижную дизель-электростанцию, а на этажи отделений, в том числе в реанимацию, выставили три мощные тепловые пушки.

Работая в «красной зоне» весь личный состав был переодет в защитные костюмы. Около трех часов специалисты Аварийно-спасательной службы поддерживали тепло в медицинском учреждении, пока авария на теплотрассе не была устранена, и пока батареи не стали вновь горячими.