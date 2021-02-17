В Курске устраняют перебои с подачей тепла в жилые дома и больницы

Авария произошла на КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В дома и больницы в микрорайоне КЗТЗ Курска уже поступило тепло, сообщили в администрации региона.

Специалисты устраняют аварию на ветхом участке тепломагистрали ТЭЦ-1 по улице Энгельса. Порыв привел к временному снижению давления в системе теплоснабжения.

Без тепла могли остаться некоторые дома микрорайона КЗТЗ, а также БСМП, курская областная клиническая и детская областная больницы, горбольница №2 и перинатальный центр. Уже произведено переключение на резервную схему. Тепло поступило и в дома и в медучреждения.

В качестве дополнительных мер в учреждения здравоохранения направлены резервные источники питания – обогреватели и тепловые пушки.