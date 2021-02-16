В обладминистрации допустили, что летом куряне смогут отказаться от ношения защитных масок

В Курске сохраняется масочный режим Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Управлении Роспотребнадзора по Курской области приступили к вакцинации сотрудников от коронавируса. 16 февраля прививку сделают 48 сотрудников. В дальнейшем планируется вакцинировать практически весь коллектив - в том числе тех, кто переболел в первую волну.

По словам главного государственного санитарного врача по Курской области Олега Климушина, сделать прививку – значит, проявить заботу не только о себе, но и о своих близких.

Если мы все ответственно подойдем к вакцинации, то, возможно, уже к лету сможем отказаться от медицинских масок, заявили в администрации региона.