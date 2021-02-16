Курский госпиталь ветеранов войн возобновил плановую работу

Принимаются пациенты в возрасте до 65 лет, а также старше 65 лет, которые перенесли коронавирус или прошли полный курс вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

В октябре прошлого года госпиталь для ветеранов войн был перепрофилирован под ковидный стационар. В настоящее время в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки медучреждение возобновило работу в штатном режиме, сообщили в администрации региона.

Коечный фонд круглосуточного стационара остался прежним – 200 мест. В госпиталь принимаются пациенты в возрасте до 65 лет, а также граждане старше 65 лет, которые перенесли коронавирус или прошли полный курс вакцинации.

- Уже поступило 27 пациентов. Это участники боевых действий, ветераны труда, ветераны военной службы. Мы размещаем их в провизорное отделение, выполняем ПЦР-анализ на COVID-19; это занимает максимум двое суток. После получения отрицательного результата поступившие переводятся в профильные отделения, – рассказал главный врач госпиталя Валерий Домекин.

В этом медучреждении у пациентов есть возможность пройти такие процедуры, как физиолечение, электротерапия, лечебная физкультура, массаж. Направление на лечение можно получить у терапевта по месту жительства.