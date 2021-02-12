Больше всего новых больных ковид отмечено в Курске и Железногорске

В регионе продолжают фиксировать случаи заражения Фото: Из архива КП.

Наибольший прирост заболевших ковид за последние сутки по муниципалитетам отмечен в Курске - 75 пациентов, Железногорске - 24 и в Золотухинском районе - 12.

Всего выписано с начала пандемии 25079 курян, перенесших ковид. В том числе за последние сутки - 171 пациентов.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1380 человек. В том числе на ИВЛ – 140 (16 – инвазивная, 124 – неинвазивная).

По данным оперативного штаба на 8:30 12 февраля в Курской области всего зарегистрировано с начала пандемии 28333 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 167 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 409 курян. В том числе за последние сутки - мужчина 85 лет и женщина 81 года.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.