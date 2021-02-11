Спасатели объявили в Курской области штормовое предупреждение из-за сильного снега

Снег будет идти весь день. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Курские спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение. По данным областного ГУ МЧС, очень сильный снег начнется 5-7 часов утра 12 февраля и продлится в течение дня.

Из-за обильных осадков на дорогах ожидаются снежные заносы. Местами налипание мокрого снега, гололед. Утром и днем в отдельных районах туман. Ветер восточной четверти 7-12, порывы могут доходить до 15 м/с. Температура воздуха ночью - 5...10º ниже нуля, днем - 1...6º мороза, местами до +4º.

Спасатели просят курян не приближаться к домам со скатными крышами, с которых может сойти снег, не оставлять машины рядом с карнизами, где образовались сосульки, не пытаться пройти за ограждение (если оно есть), не ходить по улице в наушниках.