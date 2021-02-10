Курянке, которая ютилась с ребенком в подвале, дали денег на аренду жилья

Елена прожила в подвале более 20 лет Фото: Из архива КП.

КП уже рассказывала, что в 2006 году администрация Суджи по договору социального найма предоставила курянке комнату в подвале жилого дома. "Жилище" не отвечало никаким требованиям, а также санитарным и техническим нормам. В последние годы женщина жила там с маленьким ребенком. - В производстве Суджанского районного суда находится административное дело по исковому заявлению Елены Кованной. В конце 90-х женщина по договору соцнайма получила жилье от администрации в полуподвальном помещении, которое хочет признать непригодным для проживания. Сейчас она вынужденно живет там с шестилетним сыном, - рассказали в администрации региона.

К проблеме подключились региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства и Уполномоченный по правам ребенка в Курской области. Елене помогли собрать документы и восстановить статус сироты для включения ее в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда Курской области. Кроме того, маме с ребенком предоставили продуктовые наборы.

Правда, произошло это спустя долгие годы и после прокурорской проверки, которая и выявила беззаконие.

- Подан иск Елены Кованной в Промышленный суд Курска о включении ее в очередь на получение жилья как лица из числа детей-сирот, - пояснила Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова.

Пока в суде восстановят права Елены Кованной, семье решили оказать материальную поддержку. На последнем заседании благотворительного марафона «Мир детства» было принято решение выделить ей 50 тысяч рублей на аренду жилья. Деньги уже перечислены.