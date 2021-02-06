Под Курском чиновники поселили одинокую мать с ребенком в подвал

В Курской области обнаружили нарушения прав детей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прокуратура Суджанского района по поручению прокуратуры Курской области проверила публикации в СМИ о нарушениях жилищных прав семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- В ходе проверок выявили нарушения жилищного законодательства в работе администрации Суджа и Суджанского района, - сказали в ведомстве.

Как показала проверка, в 2006 году администрация Суджи одинокой матери несовершеннолетнего ребенка по договору социального найма предоставила комнату в подвале жилого дома. "Жилище" не отвечало никаким требованиям, а также санитарным и техническим нормам.

Сейчас прокуратура района направла в суд иск о признании незаконным бездействие администрации Суджи и требует обязать предоставить благоустроенное жилье семье.

В другом случае мать пятерых детей жила в Судже по договору социального найма в ветхой квартире, которая к тому же отапливалась от печи, которая была не пригодна для эксплуатации.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Еще одна семья, воспитывающая шестерых детей и проживающая в плохих условиях в Суджанском районе из-за административных барьеров не могла встать на учет как нуждающиеся в жилье.

По представлению прокуратуры малоимущая семья с шестью детьми поставлена на жилищный учет. Решается вопрос о покупке для нее нового благоустроенного жилья, уточнили в ведомстве.

Все эти нарушения жилищных прав стали основанием для внесения прокурором Суджанского района представления главе Суджи.

Кроме того, в суд направлены административные иски с требованием обязать администрацию Суджи создать в городе муниципальный маневренный (резервный) фонд жилья. Туда предполагается селить нуждающихся. Аналогичное требование предъявлено и к администрации Суджанского района.

Руководитель управления образования Суджанского района и начальник ОМВД России по Суджанскому району также получили представления об устранении нарушений, связанных с охраной прав и законных интересов детей.