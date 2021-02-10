Около 15 тысяч курян с коронавирусом получили бесплатные лекарства

Схемы лечения включают противовирусную, жаропонижающую и антикоагулянтную терапию, применение антибиотиков Фото: Светлана ВОЛКОВА

Выдача лекарств амбулаторным больным с коронавирусом в регионе началась в конце ноября 2020 года. За это время препараты по назначению врача получили 14 979 пациентов, 7 315 из них – жители районов области, информирует региональный комитет здравоохранения.

Ранее сообщалось, что лечение на дому получают инфицированные при легком и среднетяжелом течении заболевания.

Установленные схемы, составленные на основе временных методических рекомендаций Минздрава РФ, включают противовирусную, жаропонижающую и антикоагулянтную терапию, применение антибиотиков. Выбор схемы определяется врачом. В случае ухудшения состояния больного лекарственная терапия корректируется.

Формируют пакеты с препаратами провизоры «Курской фармации», доставку осуществляют волонтеры.