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Коронавирус Covid-19

Около 15 тысяч курян с коронавирусом получили бесплатные лекарства

Режим повышенной готовности в Курске по коронаврусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Схемы лечения включают противовирусную, жаропонижающую и антикоагулянтную терапию, применение антибиотиков

Схемы лечения включают противовирусную, жаропонижающую и антикоагулянтную терапию, применение антибиотиков

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Выдача лекарств амбулаторным больным с коронавирусом в регионе началась в конце ноября 2020 года. За это время препараты по назначению врача получили 14 979 пациентов, 7 315 из них – жители районов области, информирует региональный комитет здравоохранения.

Ранее сообщалось, что лечение на дому получают инфицированные при легком и среднетяжелом течении заболевания.

Установленные схемы, составленные на основе временных методических рекомендаций Минздрава РФ, включают противовирусную, жаропонижающую и антикоагулянтную терапию, применение антибиотиков. Выбор схемы определяется врачом. В случае ухудшения состояния больного лекарственная терапия корректируется.

Формируют пакеты с препаратами провизоры «Курской фармации», доставку осуществляют волонтеры.