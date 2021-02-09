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На курских трассах развернуты пункты обогрева

Водители и пассажиры могут отдохнуть, согреться, попить горячего чая
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске продолжается снегопад

В Курске продолжается снегопад

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вдоль федеральных автодорог Курской области развернуты стационарные и мобильный пункты обогрева. Мобильный пункт располагается на 507 километре трассы М-2, вблизи населенного пункта Курица. Он будет функционировать до стабилизации обстановки. Его вместимость – 28 человек. Водители и пассажиры смогут отдохнуть, согреться, попить горячего чая и зарядить мобильные устройства. 32 стационарных пункта располагаются на базе зданий и сооружений вдоль автодорог.

В случае возникновения снежных заносов для работы мобильных групп в труднодоступных местах создана нештатная группа экстренного реагирования, в состав которой входит техника высокой проходимости.

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