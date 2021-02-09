На курских трассах развернуты пункты обогрева

В Курске продолжается снегопад Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вдоль федеральных автодорог Курской области развернуты стационарные и мобильный пункты обогрева. Мобильный пункт располагается на 507 километре трассы М-2, вблизи населенного пункта Курица. Он будет функционировать до стабилизации обстановки. Его вместимость – 28 человек. Водители и пассажиры смогут отдохнуть, согреться, попить горячего чая и зарядить мобильные устройства. 32 стационарных пункта располагаются на базе зданий и сооружений вдоль автодорог.

В случае возникновения снежных заносов для работы мобильных групп в труднодоступных местах создана нештатная группа экстренного реагирования, в состав которой входит техника высокой проходимости.