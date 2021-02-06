Под Курском бывшую начальницу почты осудили за присовение денег

Курянка присвоила около 79 тысяч рублей за полгода Фото: Из архива КП.

Золотухинский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 32-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения).

Женщина работала начальником одного из отделений почтовой связи Золотухинского района. С сентября 2014 года по март 2015 года она вносила недостоверные сведения в ежедневную форму отчетности, завышая остаток списания денег, а остаток кассы, напротив, занижала.

Таким способом ей удалось похитить почти 79 тысяч рублей.

Суд дал ей полтора года условно с испытательным сроком год.