В Курске осудили закладчиков "синтетики"

Группировка действовала несколько месяцев Фото: Из архива КП.

Суд вынес приговор по уголовному делу против шести граждан Российской Федерации и двух граждан республики Казахстан, которые признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков организованной преступной группой в крупном и особо крупном размере.

Как установлено в суде, жителю Курска за вознаграждение предложили сбывать наркотички через тайники-закладки в Курске и Курской области. Постепенно к этому "бизнесу" присоединились еще семь человек.

С июля 2019 года по 25 сентября 2019 года члены ОПГ через тайники сбывали наркотики. При этом часть полученной оптовой партии хранилась в доме членов группы, где их расфасовывали по более мелким партиям, рассказали в облсуде.

В конце-концов группу "накрыла" полиция. Было изъято более 1, 4 кило синтетического наркотика.

Участникам ОПГ суд дал от четырех до девяти лет колонии общего, строго и особого режима.