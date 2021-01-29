Курские медики рекомендуют больным диабетом сделать прививку от коронавируса

От COVID-19 можно прививаться диабетикам как первого, так и второго типа Фото: Из архива "КП"

В Курской области зарегистрировано более 34 тысяч больных сахарным диабетом, большинство из них имеют сопутствующую сердечно-сосудистую патологию. По мнению главного внештатного врача-эндокринолога региона Алены Итинсон, людям с диабетом не стоит бояться вакцины, а, наоборот, сделать прививку от COVID-19, чтобы выработался иммунитет.

«Эксперты Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии в Москве подтвердили, что от COVID-19 можно прививаться диабетикам как первого, так и второго типа. Однако следует соблюдать правила: перед вакцинацией необходимо улучшить уровень сахара в крови, если наблюдается его резкое увеличение», - подчеркнула Алена Итинсон.