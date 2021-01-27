Под Курском погиб водитель ВАЗа

28-летний пассажир ВАЗа госпитализирован с травмами Фото: Яна ШЕЛЕСТ

26 января примерно в 21:45 21- летний водитель автомобиля «Мерседес» ехал по автодороге Курск – Льгов – Рыльск со стороны Курчатова в сторону Курска. На 27 километре трассы он, по предварительным данным, врезался в движущийся в попутном направлении ВАЗ-21140.

От удара ВАЗ вылетел на обочину и врезался в опору ЛЭП. Сорокалетний водитель от полученных ранений скончался в больнице, 28-летний пассажир ВАЗа госпитализирован с травмами.