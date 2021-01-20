Для Курской области закупили еще 30 холодильников для вакцины от коронавируса

На следующей неделе поступят еще 15 камер

Для Курской области закупили еще 30 холодильников для хранения вакцины от коронавируса. В регион уже поступило 15 морозильных камер, 11 из них направили в районные прививочные пункты.

На следующей неделе поступят еще 15 камер. На закупку оборудования выделили из регионального бюджета порядка 1,5 млн рублей. Ранее уже приобрели 17 морозильных камер, часть из них установили в областном кожвендиспансере.

В Курский областной клинический кожвендиспансер поступила вторая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в этом году. Партия рассчитана на вакцинацию 450 человек.

За сутки еще у 179 курян подтвердился коронавирус. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения ковид.