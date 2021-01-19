В Курский областной клинический кожвендиспансер поступила вторая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в этом году. Партия рассчитана на вакцинацию 450 человек. В итоге с начала года регион получил 1800 комплектов двухкомпонентной вакцины. В январе-феврале ожидается всего порядка 50 тысяч доз.Сейчас работают 20 пунктов вакцинации, до конца недели развернут еще восемь. Продолжают прививать граждан из групп риска: медработников, педагогов, сотрудников социальной сферы, спортивных организаций, МФЦ, маломобильных граждан. Начали вакцинацию журналистов.Число заражений коронавирусом на 19 января 2021 года в Курской области составило 24118. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 174 курян.