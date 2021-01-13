В последнее время в Курске участились случаи вандализма. Неизвестные испортили один из традиционных курских орнаментов, украшавший жилой дом на проспекте В. Клыкова.На стене дома №1/90 по улице Гоголя кто-то дважды закрасил граффити с изображением Александра Солженицына. Такая же история случилась и с изображением города на стене дома № 15 по улице Ленина. На улице Просторной неизвестные спилили десять саженцев молодых деревьев.Полиция по фактам вандализма проводит проверку. Устанавливаются причастные к правонарушениям лица, которые в дальнейшем понесут наказание согласно закону. В УМВД России по Курской области просят граждан, ставших очевидцами подобных правонарушений, незамедлительно сообщать о них в полицию.«Проделана большая работа по украшению города. Разочаровывает такая реакция жителей Курска, как вандализм. Мы надеемся, что подобные действия больше не повторятся и виновные в этих преступлениях понесут наказание. То, что данные факты не останутся безнаказанными, поможет нам в дальнейшем избежать подобных случаев и происшествий», - подчеркнула руководитель Центра компетенций по развитию городской среды Ксения Деева.