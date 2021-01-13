С 1 января в России вступили в силу новые правила охоты. В них указаны требования по соблюдению законодательства в этой сфере, за нарушение которых грозит административная ответственность.Изменения коснулись разных аспектов, но основная цель — борьба с браконьерством.- Определены требования к охоте, отлову и отстрелу охотничьих животных, регулированию их численности, использованию световых приборов и тепловизоров, применению механических транспортных средств и летательных аппаратов. Каждому охотнику в регионе необходимо не просто ознакомиться с правилами охоты, но и неукоснительно их соблюдать, - отметил председатель комитета природных ресурсов области Константин Поляков.В документе уточнено понятие «охота». Теперь к ней приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты или продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами.После добычи необходимо сделать отметку в разрешении. Исключение составляют лишь виды животных, на добычу которых ограничений не установлено.Расширились полномочия осуществляющих надзор.Появились меры, направленные на обеспечение безопасности охотника. Например, теперь все участники коллективной охоты обязаны носить яркие жилеты со светоотражающими элементами. Запрещается стрельба на расстоянии менее 200 метров от жилых домов и построек.Значительное послабление ждет заводчиков подсадных уток - для них срок весенней охоты увеличивается до 30 дней против десяти дней для всех остальных.В части использования оружия тоже немало нововведений, призванных усложнить жизнь браконьерам и недобросовестным охотникам. Законопослушные граждане, наоборот, дождались приятных изменений, таких как легализация пристрелки оружия и многое другое.