Детские школы искусств, художественные и музыкально-хоровые школы по учебным предметам, предусматривающим индивидуальные занятия, будут работать в очном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований; школы, где проходят групповые занятия, продолжат обучение в дистанционном режиме.Соответствующие изменения внесены в распоряжение №60-рг «О введении режима повышенной готовности».Как пояснила председатель областного комитета по культуре Юлия Полетыкина, образовательный процесс в детских школах искусств проходит в форме индивидуальных занятий, когда в классе присутствуют не более трех человек. Таким образом, создать условия работы ДШИ в очном режиме, когда не будет риска инфицирования, возможно при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора.- Основная деятельность ДШИ – образовательная; это полноценное системное образование, а не развлечение или досуг по интересам, как в клубных или кружковых творческих объединениях. Обучение в дистанционном режиме не всегда способно в полной мере сформировать у обучающихся профессиональные навыки, - отметила Юлия Полетыкина.