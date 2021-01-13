В обладминистрации обсудили возможность реализации школьной программы в дистанционном формате для тех детей, родители которых против очного обучения.- Мы проработали вопрос о возможности дистанционного образования для этих ребят. Если родители обратятся в школу с просьбой предоставить такой формат обучения, то по согласованию с муниципалитетом отдельный класс переведут на дистант, - сообщила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.Пока с заявлениями в образовательные организации Курска обратилось 90 родителей школьников. Рассматривать любое обращение будут в индивидуальном порядке.Глава региона призвал курян при возникновении спорных вопросов о формате обучения обращаться в областной комитет образования и науки.Сейчас комитет совместно с КГУ прорабатывает вопрос педагогического волонтерства. Предполагается, что студенты старших курсов педагогических специальностей будут помогать проводить дистанционные занятия.