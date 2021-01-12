По состоянию на 11 января 2021 года от гриппа привились 600 152 курян, в том числе 127 290 детей. Это 56,1% населения области. В настоящее время циркуляция вирусов гриппа в регионе отсутствует, при этом период эпидемического подъема заболеваемости неуклонно приближается.За прошедшую неделю (с 4 по 10 января) по области зарегистрировано 4191 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, что ниже на 6,8% (или 307 случаев), чем на предыдущей неделе (4498 случаев).Эпидемиологический порог превышен только среди взрослого населения – на 65,7%. Удельный вес детского населения среди заболевших составил 35%. Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ среди детей не превышены.За прошедшую неделю на территории Курской области зарегистрировано 1202 случая внебольничных пневмоний, среди заболевших преобладают взрослые (99,3%).