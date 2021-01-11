Сотрудники полиции установили похитившего банковскую карты из квартиры 25-летнего курянина. Хозяин кредитки рассказал полицейским, что накануне отдыхал в одном из развлекательных заведений города. Там он познакомился с мужчиной и пригласил его в гости. В квартире молодые люди устроили праздник по случаю знакомства с распитием спиртного. Утром хозяин квартиры проснулся в одиночестве. Новый знакомый исчез, вместе с банковской картой хозяина квартиры. Вскоре молодой человек получил смс-оповещение о снятии денег и обратился в полицию.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и приняли от него явку с повинной. 29-летний житель областного центра рассказал, что запомнил пин-код карты нового знакомого и решил воспользоваться ситуацией. Он признался, что снял деньги в ближайшем банкомате и уже успел их потратить на личные нужды.В ходе разбирательства также была установлена причастность задержанного к факту причинению тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый избил человека на улице и сейчас арестован по решению суда. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы, сказали в УМВД.