В 2020 году Роспотребнадзор по Курской области провел четыре проверки в торговой сети товаров для детей и подростков (одежды, обуви, игрушек, предметов мебели, гигиенических принадлежностей и других). Обследовано 258 партий товаров детского ассортимента.Образцы товаров исследовали по показателям безопасности в «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области».Среди детских товаров обнаружили несоответствующие гигиеническим нормативам товары, как отечественного, так и импортного производства.Так, не соответствовала физико-гигиеническим показателям по гигроскопичности детская одежда.В отобранных для исследования образцах детской посуды показатели химической безопасности также не соответствовали нормативам – выделены бензол и этилацетат.Были также нарушения требований к маркировке детской продукции. Так, например, при оценке качества и безопасности детского платья между ярлыком и товарной этикеткой имелись разночтения о процентном содержании натурального и химического сырья в составе продукции.Образцы игрушек соответствовали нормам.Виновные привлечены к административной ответственности. Всего снято с реализации 117 единиц детских изделий.