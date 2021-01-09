По данным оперативного штаба на 7:30 9 января, в Курской области всего зарегистрировано 22 363 (+174) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1584 человека, на ИВЛ – 125 (10 – инвазивная, 125 – неинвазивная).Всего выписано 19804 (+109) пациентов. На сегодняшний день скончались 319 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.Прирост заболевших по муниципалитетам:г. Курск +100Беловский +9Глушковский +9г. Железногорск +8Медвенский +7Курский +6Суджанский +5Большесолдатский +4Советский +4Мантуровский +3г. Обоянь +3Обоянский +2Рыльский +2г. Суджа +2Железногорский +2г. Дмитриев +1Дмитриевский +1Конышевский +1Курчатовский +1г. Льгов +1Льговский +1Октябрьский +1Хомутовский +1.