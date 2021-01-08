В Курской области на заседании оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции по согласованию с Роспотребнадзором приняли решение организовать процесс обучения в школах для учеников 1-11-х классов очно. Студенты вузов и учреждений среднего профобразования остаются на дистанционном обучении до 1 февраля.В случае необходимости родители школьников могут выбрать обучение по индивидуальному учебному плану либо форму семейного образования. Чтобы перейти с традиционной формы обучения на иную и обратно, родителям нужно написать заявление на имя директора школы.После каникул решения о дистанционном обучении будут приниматься точечно, исходя из эпидемической ситуации в классе или образовательном учреждении.