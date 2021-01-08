8 и 9 января в Курской области будет облачно. Временами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер западный 6-10 м/с. Температура ночью 0…-5 ºС, днем -4…+ 1ºС.Спасатели рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.