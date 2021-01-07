В Курской области на ИВЛ находятся 137 ковид-пациентов. Из них десять человек - на инвазивной.За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 173 курян. Всего с начала пандемии в регионе ковид перенесли более 22 тысяч человек. Выздоровели более 19, 5 тысяч человек. Из них за последние сутки - 105 пациентов.Число умерших от коронавируса в Курске на 7 января 2021 года составило 317 человек. З а минувшие сутки от ковид в регионе умерли два человека - мужчина 71 год аи женщина 52 лет. Причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная ковид.