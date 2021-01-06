Такое решение принято оперативным штабом по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, сообщили в администрации региона.- После каникул решения о дистанционном обучении будут приниматься точечно, исходя из эпидемической ситуации в классе или образовательном учреждении, - добавили в Доме Советов.Как пояснили в комитете образования и науки Курской области, в случае необходимости родители могут выбрать обучение по индивидуальному учебному плану либо форму семейного образования; это позволяет сделать федеральное законодательство.Чтобы перейти с традиционной формы обучения на иную и обратно, родителям нужно написать заявление на имя директора школы. Сделать это можно в любое время.