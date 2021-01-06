Больше половины населения Курской области в этом сезоне сделали прививки от гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре региона. Привились в общей сложности более 600 тысяч человек, в том числе более 127 тысяч детей. Прививочная кампания за счет средств федерального бюджета завершена, за счет прочих источников финансирования – продолжается.По данным лабораторного мониторинга сейчас среди населения области циркуляция вирусов гриппа отсутствует, однако период эпидемического подъема заболеваемости гриппом неуклонно приближается, сказали в ведомстве.