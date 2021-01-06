Недостача в 200 тысяч рублей была выявлена владельцем магазина после учета. Никто из сотрудников не признался в хищении. Выяснилось, что, заступая на работу, кассу они не пересчитывали. Записи камер видеонаблюдения выявить злоумышленника не помогли.В рамках оперативно-розыскных мероприятий были направлены запросы в кредитные учреждения, клиентами которых были продавцы. Оказалось, что у одного из сотрудников на банковском счете периодически появлялись крупные суммы, несопоставимые с его заработной платой. Полицейские обратили на молодого человека более пристальное внимание и смогли найти еще несколько доказательств его причастности к хищению.- Объяснить происхождение денег на свой карте подозреваемый не смог и на допросе признался в преступлении. То, что еще не успел потратить, он вернул. Остальные средства также придется выплатить. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, - сказали в полиции.