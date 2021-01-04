4 января во время обхода специалисты обнаружили воду в теплосетевом канале в районе улиц Павлова – Радищева. Оказалось, что на этом участке трубопровода небольшой свищ.Участок локализовали, рабочие приступили к ремонту. Для проведения работ, которые планируется завершить к 22:00, снизили параметры подачи теплоносителя по адресам:- ул. Перекальского 1, 1а,- ул. К. Маркса, 2, 3, 3а, 3б, 8, 9, 11,- ул. Ямская, 2, 16,- ул. Ахтырская ж.д.2,- ул. Блинова, 29,- ул. Л. Толстого, 16,- ул. Павлова, 1, 2, 2а, 6,- ул. Ленина, 94, 108,- ул. Радищева, 80, 82, 84, 84а, 86, 88, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 106, 109, 115а, 116, 117а, 118,- ул. Димитрова, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 119,- ул. Гоголя, 25, 29д.