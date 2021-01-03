Конышевский районный суд вынес приговор по уголовному делу против местного жителя. Он признан виновным по п. «в» ч. 2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).Днем 19 сентября 2020 года мужчина пришел в гости к знакомому. Между ними произошел конфликт, в ходе которого гость набросился с разогретым предварительно утюгом на хозяина дома. Тот получил термические ожоги тела.Суд дал виновному год и три месяца исправительной колонии строгого режима.Также он заплатит за лечение пострадавшего 95 тысяч рублей.