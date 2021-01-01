31 декабря в 21:55 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Курчатове на улице Мира. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.Пожар локализовали в 22:24, ликвидировали полностью - в 22:44. В доме выгорела двухкомнатная квартира. Пожарно-спасательные подразделения спасли двух человек и эвакуировали 15.В ликвидации пожара принимали участие 18 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС десять человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.