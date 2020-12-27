В Курской области скончались еще пять человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб 27 декабря. Умерли мужчины 42, 65, 78 лет, а также женщины 45 и 75 лет человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Общее количество летальных исходов выросло до 290.За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 180 новых случаев коронавируса. Всего в области заразились инфекцией 20 064 человек.Количество выздоровевших составляет 18 198 курян. Накануне окончили лечение еще 145 пациентов.