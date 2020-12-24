В Железнодорожном отделе полиции возбудили уголовное дело по заявлению 37-летней девушки. Курянку подвела излишняя доверчивость. Девушке в мессенжере в социальных сетях пришло сообщение от родной сестры. Та срочно просила деньги в долг, но не наличными, а переводом на банковскую карту. Потерпевшая, не раздумывая, через приложение мобильного банка отправила на указанный счет 10 тысяч рублей. Девушку не смутило, что карта принадлежала незнакомому человеку. Совершив транзакцию, она решила всё-таки узнать, что произошло с сестрой и зачем ей срочно понадобились деньги. Вопросы, которые она задала, родственницу удивили. Выяснилось, что она вообще не заходила в соцсеть и в деньгах не нуждалась.Проверив свой аккаунт, сестра увидела, что он взломан и от её имени написано много сообщений друзьям и знакомым с одной и той же просьбой одолжить деньги. Потерпевшая поняла, что получила послание от мошенников и обратилась в полицию.- В рамках расследования были направлены запросы в банк, обслуживающий карту мошенников, а также компании интернет-провайдера. Есть основания полагать, что мошенники переписывались с курянкой с другого конца страны. За совершение преступления предусмотренного статьей 159 УК РФ им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, - сказали в полиции.