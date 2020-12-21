Вспышка АЧС зарегистрирована на одном из курских предприятий «Мираторга»

На предприятии проводится дезинфекция Фото: Из архива КП.

Площадка для откорма «Хмелевое» ООО «Мираторг-Курск» признана специальной комиссией эпизоотическим очагом, где выявлена очередная вспышка африканской чумы свиней. На свинокомплексе проводятся ветеринарные мероприятия, сообщили в администрации региона.

Подозрения на заболевание появились 17 декабря, когда там пали две свиньи. Предприятие в тот же день проинформировало Государственную ветеринарную службу. Специалистами Госветслужбы был произведен отбор проб, которые направили в областную ветеринарную лабораторию. На следующий день заболевание было подтверждено.

- В зоне очага проводятся все необходимые мероприятия по ликвидации заболевания. Руководство компании обеспечивает дезобработку помещений и транспорта, территория предприятия закрыта для въезда и посещения. Проводится мониторинг как личных подсобных хозяйств, так и охотничьих угодий, где обитают дикие кабаны, - рассказал заместитель губернатора Сергей Стародубцев.