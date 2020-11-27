Руководство курской фирмы обвиняют в уклонении от налогов на 300 млн рублей

Причиненный ущерб коммерсанты возместят через суд Фото: Из архива КП.

В Курске суд вынес приговор генеральному директору коммерческой организации, а также одному из ее учредителей. Они обвиняются по п. п. а, б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Как полагает следствие, генеральный директор организации, деятельность которой связана с производством и оптово-розничной торговлей алкогольной и безалкогольной продукцией, а также один из учредителей этой организации, действуя по предварительному сговору, уклонились от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость.

Они включили в налоговые декларации ложных сведений о сделках по приобретению производственного оборудования. В результате бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 300 млн рублей.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Промышленный районный суд Курска для рассмотрения по существу.

Вместе с уголовным делом прокуратура округа направит в суд исковое заявление о взыскании суммы ущерба, пояснили в ведомстве.