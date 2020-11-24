По магистрали будут курсировать 27 автобусов

В Курске открыли вторую очередь дороги на проспекте Плевицкой. По магистрали будут курсировать 27 автобусов по трем маршрутам, соединяющим разные части города с проспектом:

- № 93 (кольцевой маршрут) - ул. Плевицкая - ул.Косухина – пр. Дружбы – ул.Запольная – ул. Карла Маркса - ул. Ленина – ул. Дзержинского – ул.50 лет Октября – пр. Дружбы – ул. Косухина – Плевицкая);

- № 275 - пр. Плевицкой - пр. В.Клыкова – ул. Бойцов 9-й дивизии – ул. Дзержинского – ул. Ленина – ул. Перекальского – ул. Интернациональная –ул. Станционная – ул. Союзная - 1-й Весенний проезд – ул.3-я Агрегатная;

- № 288 - пр. Н. Плевицкой – пр. Клыкова -ул. Бойцов 9-й дивизии – ул. 50 лет Октября – ул. Дзержинского – ул. Ленина ул. Союзная – ул. 2-я Рабочая – ул. Чайковского.